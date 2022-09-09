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Генпрокурор Костін зустрівся з Послом Франції в Україні

Очільник української прокуратури подякував за допомогу французьким експертам, які одними з перших відвідали Україну.

Генпрокурор Костін зустрівся з Послом Франції в Україні
Фото: Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Костін подякував за допомогу французьким експертам, які одними з перших відвідали Україну та допомогли у розслідуванні воєнних злочинів. 

Він додав, що французька мобільна ДНК лабораторія вже використовується українськими фахівцями для роботи в районах активних бойових дій.

Сторони також обговорили прибуття до Києва французької делегації на чолі з прокурором Національної антитерористичної прокуратури Жаном-Франсуа Рікаром. Вони погодилися, що цей візит допоможе забезпечити ефективну взаємодію під час міжнародно-правового співробітництва.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора передав французьку мобільну лабораторію ДНК для роботи у регіонах активних бойових дій.

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