Генпрокурор Костін зустрівся з Послом Франції в Україні

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Костін подякував за допомогу французьким експертам, які одними з перших відвідали Україну та допомогли у розслідуванні воєнних злочинів.
Він додав, що французька мобільна ДНК лабораторія вже використовується українськими фахівцями для роботи в районах активних бойових дій.
Сторони також обговорили прибуття до Києва французької делегації на чолі з прокурором Національної антитерористичної прокуратури Жаном-Франсуа Рікаром. Вони погодилися, що цей візит допоможе забезпечити ефективну взаємодію під час міжнародно-правового співробітництва.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора передав французьку мобільну лабораторію ДНК для роботи у регіонах активних бойових дій.