"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо, це було причиною смерті цього волонтера", - заявив на брифінгу Генпрокурор Андрій Костін.

Офіс Генпрокурора України розпочав досудове розслідування за фактом можливих катувань і вбивства росіянами волонтера з Великобританії.

Про це повідомив на брифінгу 7 вересня Генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, британця захопили в полон росіяни у квітні цього року, коли чоловік здійснював волонтерську діяльність з евакуації мирного населення на території Запорізької області.

Волонтера позбавили волі та примусово перевезли на тимчасово окуповану територію Донеччини. А в липні окупаційна влада регіону повідомила, начебто британець загинув внаслідок "хвороби і стресу".

Після півтора місяця переговорів Україні вдалося повернути тіло загиблого на підконтрольну територію.

Костін зазначив, що на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, і це може свідчити про жорстоке поводження, що могло стати справжньою причиною загибелі.

"Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", – сказав Генпрокурор.

"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо це було причиною смерті цього волонтера", - додав він.

Розслідування загибелі доручили Головному слідчому управлінню Служби безпеки. А його перебіг Генпрокурор взяв на особистий контроль.

"Російська Федерація вчергове показує своє людожерське обличчя, щоденно піддаються катуванням і знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі громадян, в тому числі цивільних, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованій території. Згідно Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни заборонено брати у заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження, застосовувати тортури і піддавати переслідуванню. Також цивільні особи повинні мати доступ до медичної допомоги і лікарських засобів. На жаль, РФ не дотримуються жодних з підписаних нею правил цивілізованого світу", - підкреслив Костін.

Нагадаємо, наприкінці квітня двоє британських гуманітарних співробітників потрапили в полон російських військових. Чоловіків затримали неподалік від Запоріжжя, коли вони намагалися евакуювати українську родину з села в Запорізькій області.