За потреби роботу ЗАЕС повністю зупинять, – Держатомрегулювання

У разі необхідності Державна інспекція ядерного регулювання ухвалить рішення про відключення шостого енергоблоку Запорізької атомної електростанції – єдиного, який зараз працює.

Про це заявив виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, пише "Суспільне".

Станція втратила сполучення з зовнішньою електромережею України.

"Запорізька атомна електростанція виробляє електрику для власних потреб самостійно, щоб забезпечити живлення всіх необхідних технологічних систем, систем безпеки, для того, щоб забезпечити життєдіяльність обладнання атомної електростанції. Це є проєктний режим, але подальше погіршення ситуації призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні електростанції для того, щоб забезпечити електричним струмом наші системи безпеки", — пояснив Коріков.

Резерви дизельного палива в умовах війни дуже складно поповнювати – потрібно чотири цистерни щодоби. Їх важко завозити через лінію фронту.

"Ми можемо потенційно опинитися у ситуації, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реакторів та, відповідно, викидом радіоактивних продуктів у навколишнє середовище", – зазначив Коріков.

5 вересня викликана російськими обстрілами пожежа спричинила вимкнення останньої лінії, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України. Через це довелося розвантажити і відключити від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби атомної електростанції.

3 вересня працювати лишився тільки один енергоблок ЗАЕС – шостий.