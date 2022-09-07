У колабораціонізмі звинувачують шістьох "високопосадовців" у Харківській та Запорізькій областях

Їм повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Шістьом представникам окупаційної влади у Харківській та Запорізькій областях оголосили про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Серед них:

колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині. Він перейшов на бік росіян і наразі "очолює" так звану "військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району". Тут займається популяризацією політичної партії "Єдина Росія" і виправдовує збройну агресію РФ;

соратниця скандально відомого Володимира Рогова, лідера Антимайдану в Мелітополі і керівника так званого руху "Російська весна". За даними СБУ, колаборантка ще від 2014 року є активною прихильницею створення псевдоутворення "Запорізької народної республіки" на території регіону. Через це Служба безпеки повідомила зловмисниці про підозру в державній зраді. Тож колаборантка переховувалася на території РФ. А після окупації частини Запорізької області вона отримала від рашистів "посаду" так званої "голови Кирилівської ОТГ";

Станіслав Селіванов – житель Бердянська, один із засновників в Україні "Партії політики Путіна", який активно співпрацює з Росією від 2014 року. Він брав участь в анексії Криму і отримав за це медаль від росіян "За повернення Криму". Згодом обіймав посаду члена так званої "Ради ЛНР". А після окупації частини Запоріжжя його "підвищили" і призначили "заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери";

колишній поліцейський, який у 2015 році не пройшов переатестацію і був звільнений з поліції. Нині він очолив "Дніпрорудненський райвідділ міліції". Зловмисник допомагає російським окупантам тероризувати місцевих патріотів і проукраїнськи налаштованих мешканців, яких затримує ФСБ;

ще один правоохоронець, який керує "Великобілозерським райвідділом міліції". У свій час його засудили до шести років тюрми за підробку документів та викрадення авто;

псевдоочільник "Андріївської ОТГ Бердянського району", який раніше був колишнім працівником районних електромереж селища Андріївка, звільненим за крадіжки. Перед "призначенням" окупантів працював охоронцем на місцевому агропідприємстві. Наразі активно агітує жителів підтримувати росіян;

В СБУ додали, що санкція статті про колабораційну діяльність передбачає обмеження волі терміном до 15 років.

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Днями Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова". Вони отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на російських окупантів.