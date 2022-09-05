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Заарештовано активи компанії, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Сальдо, – СБУ

Прибуток спрямовувався на фінансування дій, направлених на зміну меж території України та на ведення війни проти держави.

Заарештовано активи компанії, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Сальдо, – СБУ
Фото: СБУ

У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Бізнес-структура пов’язана із видобутком та обробкою граніту.

Про це повідомляє українська спецслужба.

"Прибуток отриманий від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, направлених на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, днями у Херсоні ЗСУ підірвали власність підозрюваного в держзраді Сальдо – приміщення будівельно-монтажного управління, де росіяни зберігали боєкомплект.

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