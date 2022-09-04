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Запаси газу в ЄС наразі становлять 80% – Євросоюз готовий до повного припинення його постачання Росією

“Ми не боїмося рішень Путіна”.

Запаси газу в ЄС наразі становлять 80% – Євросоюз готовий до повного припинення його постачання Росією
Фото: aa.com.tr

В Євросоюзі готові до повного припинення постачання російського газу та активно працюють над заповненням паливних сховищ до початку майбутнього опалювального сезону.

Про це повідомляє NDTV з посиланням на заяву комісара Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні.

“Ми добре підготовлені протистояти екстремальному використанню Росією газового шантажу. Ми не боїмося рішень Путіна. Звісно, ми просимо росіян дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати”, – заявив єврокомісар.

Джентілоні додав, що в Європейському Союзі запаси газу на цей момент становлять приблизно 80% завдяки диверсифікації поставок, хоча ситуація в різних країнах неоднакова.

 

Нагадаємо, 2 вересня російський Газпром зупинив роботу “Північного потоку” на невизначений термін. Газовий монополіст мотивує це тим несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно усунути.

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