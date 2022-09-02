Міністри фінансів країн Групи семи схвалили обмеження цін на російську нафту

Щоб позбавити президента РФ Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни з Україною, міністри фінансів країн Групи семи схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту.

Про це йдеться спільній заяві Великої сімки за підсумками віртуальної зустрічі, повідомляє сайт уряду Великої Британії.

“Сьогодні ми підтверджуємо спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі – надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти купуються за граничну ціну або нижче, ніж визначена широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цю цінову межу”, – йдеться в заяві.

Початкова максимальна ціна буде встановлена на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних і буде визначена всією коаліцією до її впровадження в кожній юрисдикції.

Гранична ціна необхідна для того, щоб зменшити доходи Росії та її здатність фінансувати свою агресивну війну, одночасно обмежуючи вплив війни на світові ціни на енергоносії, особливо для країн із низьким і середнім рівнем доходу, дозволяючи постачальникам послуг лише продовжувати вести бізнес, пов’язаний з перевезеною морем російською нафтою та нафтопродуктами, що продаються за граничною ціною або нижче.

“Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні граничної або нижче”, – зазначається в документі.

Міністри також підтвердили підтримку України: “Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці та солідарності з Україною. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, Туреччина вдвічі збільшила імпорт російської нафти після вторгнення РФ в Україну.