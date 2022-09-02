​Шість місяців
​Шість місяців
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

​ЗСУ вдарили по переправі біля Нової Каховки та районах зосередження російських військ

На південному напрямку продовжуються позиційні бої по всій лінії фронту.

​ЗСУ вдарили по переправі біля Нової Каховки та районах зосередження російських військ
Фото: Оперативне командування "Південь"

Збройні сили України вдарили по поромній переправі біля селища Львове неподалік Нової Каховки та по двох районах зосередження сил і засобів противника.

Про це ОК “Південь” повідомило у Facebook.

Військові заявляють, що на південному напрямку продовжуються позиційні бої по всій лінії фронту з метою покращення становища. ЗСУ завдають ударів по противнику, щоб порушити його систему управління й не допустити введення в бій резервів.

Зазначається, що росіяни втратили можливість підвозити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони завдали ударів по поромній переправі поблизу селища Львове та двом районам зосередження сил і засобів окупантів.

Унаслідок ударів українських воїнів знищено 37 окупантів, три танки, чотири гаубиці "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", десять одиниць автомобільної й броньованої техніки, а також склад боєприпасів у Бериславському районі. Також росіяни вивели зі складу військ літак Су-25, який було пошкоджено у районі Сухого Ставка 1 вересня.

Нагадаємо, станом на ранок 2 вересня ситуація на південному напрямку продовжувала бути складною, але контрольованою. Ворог здійснив неуспішну спробу просунутися в напрямку Потьомкиного на Херсонському напрямку. Успіхи ЗСУ досить переконливі, скоро буде більше позитивних новин, пообіцяла начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також