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Унаслідок нічного обстрілу Харкова знищено будівлю спорткомплексу "Локомотив", де тренувалися чемпіони

Зруйновано басейн і боксерський клуб. 

Унаслідок нічного обстрілу Харкова знищено будівлю спорткомплексу "Локомотив", де тренувалися чемпіони
Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Унаслідок нічного обстрілу Харкова з ракет С-300 зруйновано приміщення спортивного комплексу "Локомитив" імені Георгія Кірпи. 

Це світова спортивна арена, де тренувались чемпіонки з синхронного плавання, повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор", – додав він.

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА
Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Обстрілом знищені басейн і сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року. 

"Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм лишається. Адже успіхів на фронті у них немає. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову будуть займатися найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги!" – заявив голова ОВА.

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА
Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА
Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА
Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Нагадаємо, за даними мера Ігоря Терехова, жертв унаслідок цього обстрілу немає. Крім будівель, пошкоджено чотири авто. 

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