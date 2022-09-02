Унаслідок нічного обстрілу Харкова з ракет С-300 зруйновано приміщення спортивного комплексу "Локомитив" імені Георгія Кірпи.

Це світова спортивна арена, де тренувались чемпіонки з синхронного плавання, повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор", – додав він.

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Обстрілом знищені басейн і сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року.

"Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм лишається. Адже успіхів на фронті у них немає. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову будуть займатися найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги!" – заявив голова ОВА.

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Фото: тг-канал Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Нагадаємо, за даними мера Ігоря Терехова, жертв унаслідок цього обстрілу немає. Крім будівель, пошкоджено чотири авто.