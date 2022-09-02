СБУ передала в АРМА майно і активи олігарха-єдинороса, чия фірма виготовляла у Вінниці побутову хімію "Ушастый нянь"

Служба безпеки України передала АРМА заарештований у Вінниці бізнес російського олігарха, члена путінської партії "Єдина Росія".

Вартість активів і майна становить понад 2 млрд гривень, повідомили в пресслужбі СБУ. Назва компанії та імʼя олігарха не розголошуються, однак, за даними джерел LB.ua серед правоохоронців, йдеться про Володимира Плесовських – співвласника групи "Невська косметика". У 2006 році він придбав "Вінницяпобутхім" і виготовляв на потужностях побутову хімію під брендом "Ушастый нянь".

Фото: СБУ

В управління держави перейшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн;

готова продукція та сировина, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах.

"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника", – зазначили в СБУ.

Завдяки втручанню правоохоронців схему було викрито та зупинено. Арешт активів відбувався у межах кримінального провадження.

Нагадаємо, ці активи було заарештовано в липні. Тоді повідомлялося, що топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів.

Учора вперше Вищий антикорупційний суд конфіскував майно російського олігарха на користь України. Йдеться про Євтушенкова і його 17 обʼєктів нерухомості площею майже 100 000 квадратних метрів та частки в кількох українських компаніях.