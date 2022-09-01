Затримано агента ФСБ, який передавав ворогу координати військових підрозділів ЗСУ на Сумщині, - СБУ

Мешканець Шосткинського району збирав також розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Отриману інформацію агресор використовував для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордоння", - йдеться у повідомленні.
Контррозвідники встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби РФ під час комерційних поїздок до Росії.
Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога.
Під час обшуків помешкання агента правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності та понад 500 г вибухівки.
Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Запоріжжі затримали коригувальника ракетних ударів по області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони на південному напрямку.