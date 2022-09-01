Затримано агента ФСБ, який передавав ворогу координати військових підрозділів ЗСУ на Сумщині, - СБУ

Спецслужби РФ завербували його під час комерційних поїздок до Росії.

Мешканець Шосткинського району збирав також розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Отриману інформацію агресор використовував для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордоння", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби РФ під час комерційних поїздок до Росії.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога.

Під час обшуків помешкання агента правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності та понад 500 г вибухівки.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали коригувальника ракетних ударів по області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони на південному напрямку.