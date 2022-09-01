У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Одещину двома ракетами “Онікс”

Одну ракету знищила ППО.

Ворог атакував Одещину двома ракетами “Онікс”
Уламки ракети на Одещині. Ілюстративне фото
Фото: facebook/okPivden

Уночі 1 вересня росіяни атакували Одеську область двома ракетами "Онікс", одну з них збила українська ППО, друга впала на відкритій місцевості.

Про це повідомляє в Telegram Одеська міська рада.

"Уночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами Протиповітряної оборони, друга влучила у відкриту місцевість", – йдеться в повідомленні.

Руйнувань та постраждалих немає.

 

Нагадаємо, 23 серпня українська ППО збила ракету, яку окупанти спрямували в район села Коблеве на Миколаївщині

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також