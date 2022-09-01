Ворог атакував Одещину двома ракетами “Онікс”

Уночі 1 вересня росіяни атакували Одеську область двома ракетами "Онікс", одну з них збила українська ППО, друга впала на відкритій місцевості.

Про це повідомляє в Telegram Одеська міська рада.

"Уночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами Протиповітряної оборони, друга влучила у відкриту місцевість", – йдеться в повідомленні.

Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, 23 серпня українська ППО збила ракету, яку окупанти спрямували в район села Коблеве на Миколаївщині.