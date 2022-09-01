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Окупанти вдарили “градами” по Дніпропетровщині, одна людина важко поранена

Пошкоджені приватні будинки, ліцей, селищна рада. 

Окупанти вдарили “градами” по Дніпропетровщині, одна людина важко поранена
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Вночі і вранці 1 вересня ворог обстрілював Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольський район російські війська атакували чотири рази – стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські “гради”. У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

За його словами у селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач.У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

 

Нагадаємо, з 24 лютого восьмеро жителів Дніпропетровщини підірвалися на ворожих касетних боєприпасах. Учора у Синельниківському районі від вибуху касетного боєприпасу загинув підліток.

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