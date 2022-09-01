ЗСУ ліквідували на півдні шість складів боєприпасів та два командні пунтки ворога

Також знищено 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки окупантів.

На півдні Збройні сили України ліквідували 201 військового російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки окупантів.

“Влучно знищені важка вогнеметна система “Сонцепьок”, зенітно-ракетний комплекс “Бук-М3”, 5 гаубиць “Мста-Б”, самохідна гаубиця «Акація», 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети”, – йдеться у повідомленні.

Ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін складу, задач та загроз.

Нагадаємо, за 30 серпня ЗСУ знищили ще 350 окупантів, 20 танків та 18 ББР. Російська армія з початку війни втратила на війні проти України вже 47 900 військових.