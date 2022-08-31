​За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів, 20 танків та 18 ББР

Загальні втрати окупантів станом на 31 серпня – близько 47 900 військових.

Російська армія втратила на війні проти України вже 47 900 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 1974 (+20);

бойових броньованих машин – 4312 (+18);

артилерійських систем – 1091 (+12);

РСЗВ – 285 (+3);

засобів ППО – 152 (+1);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 204 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);

крилатих ракет – 196 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3236 (+19);

спеціальної техніки – 103 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ минулої доби ліквідували 117 солдатів російської армії.