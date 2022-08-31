Місія МАГАТЕ виїхала з Києва і прямує в бік Запорізької АЕС (оновлено)

Автомобільна колона Міжнародного агентства з атомної енергії виїхала з Києва і рухається в бік Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

Прибуття місії на Запорізьку АЕС очікується сьогодні, 31 серпня.

Оновлення. Пресслужба "Енергоатому" підтвердила в Телеграм, що інспектори МАГАТЕ вирушили до ЗАЕС вранці 31 серпня.

В Офісі президента повідомляли, що російські війська обстрілюють коридори, якими експерти мають доїхати до станції. Окупанти також імітують бойові дії в Енергодарі, щоб спробувати зірвати візит.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ їде в Енергодар на тлі загострення ситуації навколо ЗАЕС. Команда міжнародних інспекторів приступить до роботи на атомній станції вже цього тижня.

Напередодні з експертами місії зустрівся президент Володимир Зеленський.

Третина тимчасово окупованого росіянами мешканців Енергодару виїхала, але значна частина має залишитися, тому що на Запорізькій АЕС працюють 11 тис. персоналу. Частина з них безпосередньо працює на АЕС, а частина працює віддалено, але їх участь в процесі життєзабезпечення атомного об'єкта так само важлива. Також на станції розміщені збройні підрозділи РФ, і персонал станції розуміє, чим загрожує наявність в машинному залі боєзапасу.