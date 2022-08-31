“Росія готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу, але дії ЄС важко пояснити”, – маніпуляція окупантів

"За них доводиться платити простим європейцям”.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що “РФ готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Однак дії ЄС щодо газової проблеми складно зрозуміти та неможливо пояснити, і за них доводиться платити простим європейцям”, – маніпулює Пєсков.

Колаборант-“керівник” окупованих територій Запорізької області Володимир Рогов розповсюдив фейк, що “ЗСУ цілеспрямовано б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС, щоб викликати викид радіоактивних речовин”

За дві години ЗСУ нібито “завдали 17 артилерійських ударів з американських крупнокаліберних знарядь по території поряд із ЗАЕС”.

У російському МЗС заявили, що “спеціальна військова операція росії в Україні не розпочалася б, якби західні країни конструктивно підійшли до пропозицій москви щодо гарантій безпеки”.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" зупинить експорт газу трубопроводом "Північний потік" сьогодні зранку 31 серпня.