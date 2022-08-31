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У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної

"Їх потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з цим драматичним питанням".

У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної

Святий престол оприлюднив комюніке щодо висловлювань Папи Римського Франциска щодо війни в Україні. 

Про це повідомили Vatican News.

Йдеться про слова понтифіка щодо загибелі російської пропагандистки Дар’ї Дугіної. Він заявив, що жінка стала "однією з невинних жертв війни".

“У контексті війни в Україні мали місце численні виступи Святішого Отця Франциска та його співробітників щодо неї. Їхня мета, в основному, – це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру. Не раз, як також і протягом останніх днів, виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням”, – йдеться у повідомленні.

У заяві наголошено, що слова Святішого Отця “щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції”. 

“Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської”, – додали у Ватикані.

Нагадаємо, посол України в Ватикані Андрій Юраш відреагував на слова понтифіка. На своїй сторінці в фейсбуці він написав, що розчарований заявою Папи і не розуміє, як можна назвати одну з ідеологів війни "невинною жертвою".

"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила задуматися над багатьма речами: не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного, точніше одну з ідеологів  імперіалізму невинною жертвою війни? Вона була вбита росіянами як сакральне жертвоприношення, і тепер вона на щиті війни", - наголосив Юраш.

Зазначимо, що ще на початку травня МЗС України запросило Папу Римського здійснити візит до Києва.

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