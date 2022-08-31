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Росія обстрілами пошкодила десятки будинків та інших споруд у Нікополі

Найкраще росіянам вдається воювати з мирним населенням.

Росія обстрілами пошкодила десятки будинків та інших споруд у Нікополі
Фото: Facebook Олександра Вілкула

Минулої доби росіяни обстріляли Нікопольський район та Нікополь з РСЗВ “Град”. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Пошкоджено близько 10 житлових будинків, 9 господарських споруд, церкву, автовокзал, кафе, кілька магазинів, дитячу центральну бібліотеку”, - повідомив Вілкул.

Крім того, у с. Кам’янське обстрілом була поранена 50-річна жінка. 

Вдень у Криворізькому районі росіяни обстріляли Зеленодольськ та Велику Костромку, без втрат. Також вдень окупанти завдали ударів по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадам, без втрат. 

“Надвечір був обстріл по місту Зеленодольськ із РСЗВ "Ураган" та Мирівській громаді Нікопольського району. Наслідки уточнюються попередньо без втрат”, - додав Вілкул.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня окупанти вдарили по Нікополю, загинула жінка 1955 року народження, двоє людей постраждали. Один житловий будинок було знищено.

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