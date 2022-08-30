Литва пропонує обговорити направлення миротворців на ЗАЕС

На думку глави МЗС Литви, це вже є необхідним.

Очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс пропонує колегам з ЄС обговорити направлення миротворців на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Я думаю, нам потрібно повернутись назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже пів року тому, про те, що, можливо, навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС, могла б бути обговорена і, вочевидь, є необхідною", - зазначив глава МЗС Литви перед засіданням глав МЗС ЄС у Празі.

На його думку, зараз не час лише висловлювати жаль щодо ситуації, що склалась, оскільки так близько, як зараз, світ ще не підходив до ядерної катастрофи.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.