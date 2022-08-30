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У Києві викрили торговців екзотичними тваринами: утримували без належних умов близько 400 звірів і птахів

Тварини перебували у вразливому стані й могли загинути.

У Києві викрили торговців екзотичними тваринами: утримували без належних умов близько 400 звірів і птахів
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва спільно із працівниками Оболонського УП ГУНП припинили злочинну діяльність групи осіб, які утримували у неволі диких екзотичних тварин та займались їх нелегальним продажем.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська прокуратура.

Столичні правоохоронці виявили на інтернет-сайтах та у соціальних мережах ряд оголошень щодо продажу тварин, середовищем існування яких є дика природа, у тому числі тих, які занесені до Червоної книги України.

У межах розпочатого кримінального провадження були встановлені особи, причетні до нелегального бізнесу. Ними виявилися 36-річна жінка та 35-річний чоловік. Вказані особи з метою особистого збагачення утримували екзотичних тварин та птахів без будь-яких документів для подальшого нелегального продажу у Києві та в інших регіонах України.

Фото: Київська міська прокуратура у Telegram

Правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків, у ході яких виявили на конспіративних квартирах та в інших приміщеннях на території Оболонського району м. Києва близько 400 тварин та птахів різноманітних видів, серед яких тигренята, єноти, мавпи, сичі, сови, каракали, рептилії тощо. Крім того, вилучено ветеринарну документацію, порожні бланки та акти про реєстрацію та передачу тварин, чипи, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти.

За даними фахівців, тварини перебували у край уразливому стані та утримувалися в умовах, які не відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, що могло б привести до їхньої загибелі.

Продовжується документування протиправної діяльності групи осіб, причетних до жорстокого поводження з тваринами, та встановлюється коло спільників. Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 299 КК України, тривають.

Нагадаємо, кіт Степан з Харкова зібрав десять тисяч доларів для допомоги тваринам в Україні. Кошти підуть на підтримку притулків та зоопарків.

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