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Польща подвоює військові витрати на тлі російського вторгнення в Україну, – Bloomberg

Витрати Польщі на армію можуть зрости у 2023 році до 98 млрд злотих.

Польща подвоює військові витрати на тлі російського вторгнення в Україну, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща вирішила у два рази збільшити військові витрати на наступний рік. Країна планує зміцнити свою оборону, а також витратити до 40 млрд злотих на закупівлю зброї.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Bloomberg.

Так, наступного року витрати Польщі на армію можуть зрости до 98 млрд злотих. Цього року відповідні витрати становлять 58 млрд злотих. Крім того, уряд Польщі планує витратити до 40 млрд злотих на закупівлю зброї за кордоном.

"У нас є можливість значно зміцнити нашу армію і набрати нових солдатів", – заявив польський прем’єр.

Моравецький розповів про стурбованість громадян Польщі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. На тлі побоювань уряд планує збільшити чисельність солдатів. Йдеться про понад 20 тис. нових військових.

Нагадаємо, на нову добровільну основну військову службу в Польщі записалося понад 13 тисяч осіб.

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