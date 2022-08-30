Кошти дорожнього фонду будуть використовувати не лише на армію та виплату боргів

Верховна Рада України на засіданні 30 серпня проголосувала у першому читанні за проєкт закону 7669 про внесення зміни до закону України “Про державний бюджет України на 2022 рік” щодо використання коштів державного дорожнього фонду.

За основу проголосував 241 нардеп, повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

По фракціях:

“Слуга народу” – 187;

“Європейська солідарність” – 0;

“Батьківщина” – 0;

“Платформа за життя та мир” – 14;

“За майбутнє” – 7;

“Голос” – 0;

“Довіра” – 16;

“Відновлення України” – 12;

“Позафракційні” – 5.

“Бюджетні зміни, які прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію”, – додав нардеп.

У пояснювальній записці урядового проєкту повідомляється, що “за оперативною інформацією Укравтодору, станом на 9 серпня 2022 року внаслідок військових дій зазнали руйнувань різного характеру близько 24,8 тис. км автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Також зруйновано або пошкоджено 311 штучних споруд”.

У зв’язку з продовженням бойових дій на окремих територіях нашої країни загальний остаточний обсяг руйнувань автомобільних доріг загального користування наразі встановити неможливо.

За інформацією служб автомобільних доріг в областях першочергово потребують відновлення близько 65 штучних споруд протяжністю 8 750 пог. м, які сполучають між собою села, селища та міста з районними та обласними центрами та необхідні для своєчасного доставлення гуманітарної допомоги та інших вантажів.

“Проєктом пропонуються “зміни до державного бюджету України на 2022 рік, що дасть можливість здійснити фінансове забезпечення виконання необхідних дорожніх робіт”, – наголошують урядовці.

Нагадаємо, раніше в Укравтодорі говорили про те, що збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури внаслідок бойових дій становлять понад 900 млрд гривень.