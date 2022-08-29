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У серпні Україна експортувала зернових на майже 2 млн тонн

Найбільше у серпні було експортовано кукурудзи. 

У серпні Україна експортувала зернових на майже 2 млн тонн
Зерно в порту Одеси. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна в серпні експортувала 1,921 млн тонн зернових і зернобобових культур, а з початку поточного маркетингового року – 3,621 млн тонн.

Про це повідомив сайт Мінагрополітики з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що в серпні минулого року були відвантажені 4,601 млн тонн, а всього – 7,638 млн тонн зернових.

Найбільше у серпні було експортовано кукурудзи – 1,167 млн тонн (з початку поточного сезону – 1,334 млн тонн), далі йдуть пшениця – 605 тис. тонн (з початку поточного сезону – 981 тис. тонн), ячмінь – 140 тис. тонн (289 тис. тонн), жито – 0,5 тис. тонн (0,5 тис. тонн).

 

Нагадаємо, станом на 25 серпня українські аграрії зібрали 25,3 млн тонн зерна.

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