У серпні Україна експортувала зернових на майже 2 млн тонн

Найбільше у серпні було експортовано кукурудзи.

Україна в серпні експортувала 1,921 млн тонн зернових і зернобобових культур, а з початку поточного маркетингового року – 3,621 млн тонн.

Про це повідомив сайт Мінагрополітики з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що в серпні минулого року були відвантажені 4,601 млн тонн, а всього – 7,638 млн тонн зернових.

Найбільше у серпні було експортовано кукурудзи – 1,167 млн тонн (з початку поточного сезону – 1,334 млн тонн), далі йдуть пшениця – 605 тис. тонн (з початку поточного сезону – 981 тис. тонн), ячмінь – 140 тис. тонн (289 тис. тонн), жито – 0,5 тис. тонн (0,5 тис. тонн).

Нагадаємо, станом на 25 серпня українські аграрії зібрали 25,3 млн тонн зерна.