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Україна розірвала угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики

Відповідне рішення ухвалив на засіданні 27 серпня Кабмін.

Україна розірвала угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики
Фото: Пресслужба Нацгвардії України

Україна розірвала угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 27 серпня.

Угода була укладена між урядами обох держав у січні 1993 року в Москві. Вона передбачала науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики. Це, зокрема, спільне проєктування, будівництво та експлуатацію атомних електростанцій, дослідження з безпеки АЕС, удосконалення ядерного паливного циклу, зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, у травні Україна розірвала угоду з Росією щодо рибного господарства. Того ж місяця парламент на черговому засіданні проголосував за денонсацію угод з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

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