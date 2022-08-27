Україна розірвала угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 27 серпня.

Угода була укладена між урядами обох держав у січні 1993 року в Москві. Вона передбачала науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики. Це, зокрема, спільне проєктування, будівництво та експлуатацію атомних електростанцій, дослідження з безпеки АЕС, удосконалення ядерного паливного циклу, зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, у травні Україна розірвала угоду з Росією щодо рибного господарства. Того ж місяця парламент на черговому засіданні проголосував за денонсацію угод з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.