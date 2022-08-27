Тут маріупольці зможуть отримати комплексну допомогу та підтримку.

Ще один центр "ЯМаріуполь" відкриють невдовзі в Україні. На початку вересня він запрацює в Черкасах.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

У закладі маріупольці, які нині проживають в Черкасах, зможуть отримати психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Також функціонуватиме дитячий простір.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко оглянув приміщення центру перед відкриттям.

"Для нас головне, щоб якомога більша кількість маріупольців була охоплена всебічною підтримкою. Тому послідовно розширюємо мережу центрів "ЯМаріуполь". Вони будуть працювати доти, поки необхідна буде допомога нашим маріупольським родинам. Адже саме в їх серцях живе наше українське місто", – сказав Бойченко.

Нагадаємо, у середині вересня такий центр планують відкрити в Тернополі.

Раніше "ЯМаріуполь" запрацював у Кривому Розі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Хмельницькому, Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці.