Окупанти можуть влаштувати провокацію у школі на Донбасі, - Андрющенко

Російські загарбники можуть організувати провокацію в одній із шкіл на окупованих українських територіях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Після повідомлення про вказівку Путіна взяти всі школи, зокрема Донецької області під озброєну охорону 1 вересня, я б на місці батьків щонайменше проігнорував перший дзвоник з окупантами. Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат. Це ж не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в одній зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, що президент Володимир Путін доручив поставити озброєних окупантів біля кожної школи на окупованих територіях України.

А у Сєвєродонецьку раніше відбувся випускний, атестати “ЛНР” отримали п’ятеро випускників.