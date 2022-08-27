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Уряд виділив регіонам 753 млн грн на шкільні автобуси

Рішення ухвалили на засіданні уряду 27 серпня.

Уряд виділив регіонам 753 млн грн на шкільні автобуси
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

Про це повідомив у Телеграм очільник уряду Денис Шмигаль.

"Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоби забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік закладів освіти, для яких можливо закуповувати автобуси", - написав Шмигаль.

За його словами, це дасть можливість надати доступ до освіти дітям, які перебувають далеко від шкіл на деокупованих територіях або мають особливі потреби.

Нагадаємо, що за даними МВС, понад 50% закладів освіти України готові до навчального процесу в офлайн-режимі.

А Міносвіти представило моделі навчання школярів під час війни.

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