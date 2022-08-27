Моряки зможуть їхати за кордон, маючи дозвіл військкомату

Також дозволили виїхати курсантам, що практикуються на суднах.

Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня, повідомив у Телеграм очільник уряду Денис Шмигаль.

"Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні", - пояснив Шмигаль.

Він нагадав, що Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану" та закон про затвердження указу "Про продовження проведення загальної мобілізації".