Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

Моряки зможуть їхати за кордон, маючи дозвіл військкомату

Також дозволили виїхати курсантам, що практикуються на суднах.

Моряки зможуть їхати за кордон, маючи дозвіл військкомату
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. 

Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня, повідомив у Телеграм очільник уряду Денис Шмигаль.

"Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні", - пояснив Шмигаль.

Він нагадав, що Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану" та закон про затвердження указу "Про продовження проведення загальної мобілізації".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також