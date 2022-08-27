У КМДА назвали фейком повідомлення про евакуацію окремих районів столиці

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук відреагував на поширену деякими ЗМІ інформацію про нібито "підготовку деяких районів Києва до евакуації".

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва", – заявив Ткачук.

Також він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі, і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

За словами Ткачука, викривлення інформації і поширення фейків у воєнний час може призвести до "катастрофічних наслідків". Окрім цього, паніка серед мирного населення "грає на руку" ворогу.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що влада Києва розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів, які розташовані поряд з об'єктами критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у Запорізькій області розробили декілька планів евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.