У Запорізькій області розробили декілька планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС

Вони розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну Україні території.

У Запорізькій області розробили декілька планів евакуації на випадок НС.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

План заходів опрацювали під час наради з питань підготовки евакуації населення у випадку надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

В адміністрації зауважили - обласна влада продовжує відпрацьовувати деталі, пов’язані з організацією оповіщення і точками збору у випадку евакуації. А в разі виникнення надзвичайної ситуації через дії російських окупантів є відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій і конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах.

"Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Все та всі мають працювати, як єдиний механізм. Будуть застосовані усі можливі системи оповіщення, у надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території", - сказав керівник ОВА Олександр Старух.

В області розробили декілька планів евакуації, які розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території. В ОВА додали, що це дозволяє розрахувати всі можливості та перепони для евакуації цивільних.

Нагадаємо, нині російські окупанти домоглися повного відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі. Наразі власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.