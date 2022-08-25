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У Києві з'явилася вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА

Київрада сьогодні переіменувала перші 95 вулиць і площ.

У Києві з'явилася вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА
Фото: Depo.Херсон

Сьогодні Київська міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", - написав він у фейсбуці.

Кличко зазначив, що процес перейменування в столиці ще не завершений, і вже на наступному пленарному засіданні депутати продовжать працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації.

Список деяких з перейменованих вулиць:

  • вулиця Генерала Жмаченка - вулиця Князя Романа Мстиславича
  • вулиця Маршала Малиновського - вулиця Героїв полку «Азов»
  • площа Тульська - площа Героїв УПА
  • вулиця Бударіна - вулиця Українського відродження
  • вулиця Карла Маркса - вулиця Гуцульська
  • вулиця Пітерська - вулиця Лондонська
  • вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) - вулиця Морських піхотинців
  • вулиця Ростовська - вулиця Луцька.

Нагадаємо, раніше експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила ТОП-10 найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендується перейменувати в першу чергу.

Раніше Київрада також підтримала перенесення 47 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з Росією та СРСР.

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