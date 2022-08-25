СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету

Контррозвідники СБУ викрили агентурну мережу спецслужб РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років", - йдеться у повідомленні спецслужби.

З’ясовано, що її "головним менеджером" була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ. Після чого жінка сформувала агентурну мережу та перейшла у режим очікування подальших вказівок.

За інформацією Офісу Генпрокурора організаторкою мережі була колишня викладачка столичного університету. Попередньо, нею було завербовано більше десяти осіб.

Вочевидь ідеться про Євгенію Більченко - поетку, колишню професорку кафедри культурології факультету філософської освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, яка наприкінці 2021 року зі скандалом виїхала до РФ.

"За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни-агресора та діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері "Telegram" низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України та територіальної оборони м. Києві та Київській області", - повідомив Офіс Генпрокурора.

Фото: Офіс Генпрокурора

За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі, почавши розповсюджувати у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації.

Зокрема, учасниками групи створювались пабліки, акаунти, канали та спільноти, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували "Рускій мір" і закликали до захоплення державної влади в Україні.

Крім того, на своїй сторінці у забороненій в Україні російській соцмережі «Vkontakte» та на каналі «YouTube» організаторка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. У цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Напередодні 24 лютого підозрювана отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;

стан захищеності військових об’єктів;

цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Агентура оперативно розпочала збір даних по районах. Детальні звіти, фото та геолокацію об’єктів зрадники пересилали через месенджери на телефонні номери російських мобільних операторів кураторам з силових структур РФ.

Фото: СБУ

СБУ зібрала беззаперечні докази їхньої злочинної співпраці з ворогом. Організаторці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2. ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).

Одному з членів групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) ККУ.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного агента за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Заходи із викриття та документування проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, раніше СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні "акції протесту" до Дня Незалежності. Ворог планував використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації та створення "потрібного контенту" для російських пропагандистів.