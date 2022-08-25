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​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)

Петиція набрала необхідну кількість голосів за тиждень.

​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
Фото: eimg.pravda.com

Сьогодні постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами розглянула петицію про скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог.

Про це LB.ua стало відомо від автора петиції.

Оновлено. Станом на 11:00 транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги і передала її на розгляд меру міста.

“Крім того, що пасажирів висаджують по дорозі, а не біля укриттів, з першого серпня громадський транспорт простоював 21 годину. Це незручно киянам, та призведе до відтоку пасажирів з комунального транспорту на маршрутки, які не зупиняються під час тривог”, – розповів LB.ua співзасновник громадської ініціативи “Пасажири Києва” Олександр Гречко.

 

Нагадаємо, 1 серпня Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

Київська кільцева електричка здійснюватиме перевезення під час повітряних тривог.

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