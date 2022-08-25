Міноборони Британії назвало ризики для окупованої Запорізької АЕС

21 серпня 2022 року знімки показали, що Російська Федерація посилює військову присутність на Запорізькій АЕС. Зокрема, бронетранспортери були розгорнуті в межах 60 метрів від п'ятого реактора станції.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики зазначають, що російські війська, ймовірно, намагалися приховати транспортні засоби – вони припаркували їх під трубами та містками.

Скоріш за все, Росія готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 25, 2022

“Поки РФ продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реакторів, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки працівників, які працюють під тиском”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про накопичення росіянами техніки та збільшення кількості військових на Запорізькій АЕС повідомляв також Енергоатом. Станом на 23 серпня на ЗАЕС було розміщено понад 40 одиниць російської військової техніки.