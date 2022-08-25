Уночі російські військові вдарили ракетами С-300 по Миколаєву

Загиблих і поранених немає.

Вночі 25 серпня російські війська завдали удару ракетами С-300 по Миколаєву, влучили у приватні будинки.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 25 серпня, орієнтовно о 03:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок цього відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОК “Південь”, надвечір, 24 серпня, місто було атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню “смерч”. Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

У Баштанському районі орієнтовно з 21:30 24 серпня по 05:00 25 серпня були обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Близько 23:00 обстрілів зазнало село Червона Долина. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Унаслідок ворожих обстрілів вранці 25 серпня в смт Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

24 серпня вранці ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство у селі Котляреве, Шевченківської громади. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялась ремонтна майстерня. Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. Ніхто не постраждав.

Також протягом минулого дня під ворожими обстрілами було село Новомиколаївка Первомайської громади. Унаслідок обстрілів частково зруйновано господарські споруди, також були влучання по відкритих територіях за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Нагадаємо, Збройні сили знищили ще дві системи С-300, з яких російські військові обстрілювали Миколаїв. Загалом було ліквідовано одинадцять одиниць ворожої техніки і 20 окупантів.