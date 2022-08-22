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У неділю ЗСУ знищили на півдні дві системи С-300 і 20 окупантів

Інформація про втрати ворога уточнюється.

У неділю ЗСУ знищили на півдні дві системи С-300 і 20 окупантів
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Минулої доби на півдні Збройні сили знищили ще дві системи С-300, з яких російські військові обстрілювали Миколаїв. Загалом було ліквідовано одинадцять одиниць ворожої техніки і 20 окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Також вчора авіація нанесли два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по Каховському мосту – посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність.

Підтверджені втрати окупаційних військ на півдні:

  • 20 терористів;
  • 1 корпусна самохідна гармата типу “Гіацинт-С”;
  • 1 самохідна гаубиця “Мста-С”;
  • 2 пускові установки С-300;
  • 1 радіолокаційна станція підсвітлення й наведення;
  • мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів “Небо-М”
  • 2 буксировані міномети 120-го калібру;
  • 3 одиниці броньованої техніки.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

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