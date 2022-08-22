Минулої доби на півдні Збройні сили знищили ще дві системи С-300, з яких російські військові обстрілювали Миколаїв. Загалом було ліквідовано одинадцять одиниць ворожої техніки і 20 окупантів.
Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Також вчора авіація нанесли два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.
Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по Каховському мосту – посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність.
Підтверджені втрати окупаційних військ на півдні:
- 20 терористів;
- 1 корпусна самохідна гармата типу “Гіацинт-С”;
- 1 самохідна гаубиця “Мста-С”;
- 2 пускові установки С-300;
- 1 радіолокаційна станція підсвітлення й наведення;
- мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів “Небо-М”
- 2 буксировані міномети 120-го калібру;
- 3 одиниці броньованої техніки.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.