Минулої доби на півдні Збройні сили знищили ще дві системи С-300, з яких російські військові обстрілювали Миколаїв. Загалом було ліквідовано одинадцять одиниць ворожої техніки і 20 окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Також вчора авіація нанесли два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по Каховському мосту – посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність.

Підтверджені втрати окупаційних військ на півдні:

20 терористів;

1 корпусна самохідна гармата типу “Гіацинт-С”;

1 самохідна гаубиця “Мста-С”;

2 пускові установки С-300;

1 радіолокаційна станція підсвітлення й наведення;

мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів “Небо-М”

2 буксировані міномети 120-го калібру;

3 одиниці броньованої техніки.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.