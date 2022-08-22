На Херсонщині за годину збили три БПЛА росіян

Вчора вдень, 21 серпня, з 12:00 до 13:00, в небі над на Херсонщиною, воїнами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Південь”.

Ймовірно, знищені були БПЛА “Орлан-10”, якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

Як раніше повідомлялось, Російська Федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів. За минулу добу ЗСУ знищили ще 300 окупантів.