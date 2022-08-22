У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині
Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині за годину збили три БПЛА росіян

Російські окупанти знову втратили свої безпілотники.

На Херсонщині за годину збили три БПЛА росіян
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Вчора вдень, 21 серпня, з 12:00 до 13:00, в небі над на Херсонщиною, воїнами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. 

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Південь”. 

Ймовірно, знищені були БПЛА “Орлан-10”, якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

Як раніше повідомлялось, Російська Федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів. За минулу добу ЗСУ знищили ще 300 окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також