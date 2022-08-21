Порушення правил ведення війни Україною, озброєння Заходом та "атомний шантаж" - основні теми роспропаганди, - ЦПД

Центр протидії дезінформації інформує про основні теми, які просували російські ЗМІ цього тижня.

Російська пропаганда продовжує вести інформаційну війну проти України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Він указав на основні наративи, які на цьому тижні розповсюджували російські ЗМІ.

"Україна порушує правила ведення війни". Роспропаганда намагається переконувати своїх читачів, що не дивлячись на вибухи в Криму та в прикордонних з Україною областях, саме вони виграють війну і завдають нищівних втрат ЗСУ, а українці продовжують обстрілювати мирні об'єкти Донеччини.

"Захід озброює Україну". На початку місяця пропаганда РФ висміювала західні САУ та переконувала, що вони поступаються радянським аналогам, але вже в другій половині серпня висловлюють "глибоке занепокоєння" і "вимагають" припинити постачання озброєння в Україну.

"Атомний шантаж". ЗМІ РФ продовжують свій "атомний шантаж", але розуміючи, що це не дає бажаних результатів, розпочинають перехід до запасного плану - погроз "відключити" Україну від енергії, що виробляється на ЗАЕС.

Нагадаємо, на думку МЗС, російська служба DW підіграє російській пропаганді.