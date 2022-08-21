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Вахтанг Кікабідзе надіслав допомогу українським артилеристам

Кікабідзе продовжує не лише словом, але й ділом підтримувати Україну.

Вахтанг Кікабідзе надіслав допомогу українським артилеристам
Фото: Пресслужба 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича

Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу ЗСУ кошти, зібрані на ювілейному концерті в Батумі, який було присвячене Україні.

Про це повідомила пресслужба 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

“Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзеза вчинок людини, якій болить серце за Україну та бажає найскорішої перемоги Збройних сил України над російським окупантом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кікабідзе на отримані гроші купив мікроавтобус із сухпайком для українських захисників. Його вже відправили в Україну й передадуть до 26 артилерійської бригади.

Раніше повідомлялось, що посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський передав 50 тисяч пакунків готового харчування з нагрівальними елементами для українських військових.

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