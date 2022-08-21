На півдні Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкине Херсонської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог силами мотострілецького взводу, за підтримки двох БМП-2, проводив штурмові дії в напрямку Потьомкиного. Успіху не мав, з втратами відійшов", - йдеться в повідомленні.

У зведенні зазначається, що в напрямку Благодатного бої тривають.

Ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи напоготові. У районі Високопілля безпілотного шпигуна «Орлан-10» знищено. Також ворог продовжує обстріли тилових районів і населених пунктів.

Нагадаємо, що в Херсонській області українськими військовими знищено три безпілотні літальні апарати російських окупантів.

Також в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена морська дрейфуюча міна.