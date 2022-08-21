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ЗСУ знищили техніку окупантів, яка стріляла по Марганцю і Нікополю

Число убитих загарбників не вказується.

ЗСУ знищили техніку окупантів, яка стріляла по Марганцю і Нікополю
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині українські захисники знищили кілька одиниць техніки, яка причетна до обстрілу Марганця і Нікополя.

Про це в Telegram повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Парочка техніки, яка була вночі причетна до обстрілу Марганця і Нікополя, покинула чат назавжди і була утилізована на металобрухт", - написав чиновник.

За його словами, також Збройні Сили України ліквідували російських окупантів. Точне число убитих загарбників не вказується.

Нагадаємо, що 20 серпня ворог двічі обстріляв територію Синельниківського району Дніпропетровщини, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. 

19 серпня російські військові обстріляли зі ствольної артилерії Марганець Дніпропетровської області.

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