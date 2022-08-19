Унаслідок ворожих обстрілів Марганця поранено двоє людей

Сьогодні російські військові обстріляли зі ствольної артилерії місто Марганець Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі відомо про двох поранених: 18-річну дівчину та 40-річного чоловіка. Вони перебувають у лікарні.
У місті є руйнування будівель, виведено з ладу лінію електропередач.
Резніченко додав, що ворог також ударив по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються.
Нагадаємо, в ніч на 19 серпня росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення.