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На Запорізькому й Донецькому напрямках за 4 доби зенітники знищили п'ять російських безпілотників і один Ка-52

Безпілотниками росіяни намагаються вивідати слабкі місця в обороні ЗСУ.

На Запорізькому й Донецькому напрямках за 4 доби зенітники знищили п'ять російських безпілотників і один Ка-52
Ілюстративне фото

За чотири доби зенітники Повітряного командування "Центр" знищили п'ять ворожих цілей – чотири БпЛА і Ка-52.

Про це повідомили в ПК "Центр".

Російський вертоліт збили на Донецькому напрямку, безпілотники – на Запорізькому.

"Рашисти намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних Сил України, тому активно задіюють для ведення розвідки та корегування вогню БпЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій. Проте дістатися до наших передових позицій їм так і не судилося. Бойові розрахунки добре впоралися з поставленими завданнями. Оперативно виявили ворожі цілі та своєчасно знищили їх", – зазначили в командуванні.

За словами військових, майже щодня окупанти проводять розвідку українських позицій, але наші бійці успішно нищать розвідтехніку.

В командуванні додали, що під час знищення російських повітряних цілей відзначилися двоє молодих офіцерів – начальники обслуг. 

"Хлопці лише цього року завершили навчання у військовому виші, а на передових позиціях вже показують зразковий результат", – підкреслили в ПК "Центр".

Нагадаємо, 15 серпня на Донеччині близько 8:00 підрозділ зенітних ракетних військ "приземлив" черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Того ж дня захисники знищили два ворожі безпілотники "Орлан-10" та авіаційну ракету.

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