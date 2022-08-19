Росіяни не пускають українців у Крим після останніх вибухів

В’їзд до окупованого Криму з окупованого Мелітополя закритий вже два дні.

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя раніше могли виїхати з міста через тимчасово окупований Крим, але після останніх вибухів на півострові росіяни не пускають українців.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Ми говоримо мешканцям окупованих територій, що вони можуть виїжджати через Крим, але вже два дні як це сполучення закрито після вибухів, які там відбулися. Слід зазначити, що фільтрація в Криму значно посилилась і вже не впускають до Криму багатьох чоловіків, у яких у телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб РФ", – сказав Федоров.

Водночас збільшилась кількість охочих виїхати на підконтрольну Україні територію на блокпосту у Василівці. Мер Мелітополя нагадав, що виїзд можливий лише ґрунтовою дорогою в Кам’янському, яку через дощі розмиває, і рух транспорту блокується.

Нагадаємо, вчора на території військового аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому росіянами Криму почалась пожежа, яка супроводжувалася гучними вибухами.

Також 18 серпня у Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

16 серпня пролунали вибухи на військовій авіабазі в кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район).

9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки.