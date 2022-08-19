​Морські піхотинці знищили 16 окупантів та ворожу самохідну гаубицю

18 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС Збройних сил України протистоять російським окупантам на закріплених ділянках фронту.
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці.
На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили шістьох загарбників.
Також українські артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 10 загарбників вбито та поранено.
Також було знищено одну самохідну гаубицю МСТА-С.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 400 російських окупантів та 10 танків.