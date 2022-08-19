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​Морські піхотинці знищили 16 окупантів та ворожу самохідну гаубицю

Бійці ВМС ЗСУ протистоять російським військам на Донецькому напрямку.

​Морські піхотинці знищили 16 окупантів та ворожу самохідну гаубицю
Фото: ВМС ЗСУ

18 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС Збройних сил України протистоять російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці.

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили шістьох загарбників.

Також українські артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 10 загарбників вбито та поранено.

Також було знищено одну самохідну гаубицю МСТА-С.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 400 російських окупантів та 10 танків.

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