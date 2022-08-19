Активісту Майдану Івану Бубенчику можуть оголосити нову підозру в справі про убивства і замахи на правоохоронців у лютому 2014

Адвокатці Бубенчика запропонували прийти до управління поліції у Львові для забезпечення захисту під час процесуальних дій.

Активісту Майдану Івану Бубенчику можуть оголосити нову підозру в справі про вбивства та замахи на правоохоронців 18-20 лютого 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні адвокатці Бубенчика від слідчого ДБР, із яким ознайомився LB.ua.

"Повідомляємо, що у ході проведення досудового розслідування планується, у разу погодження прокурором, повідомити про підозру Бубенчику І.П., захист якого ви здійснюєте, а також допитати його як підозрюваного", – зазначено в документі.

Процесуальні дії, згідно з документом, були заплановані на 9 годину 19 серпня.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263, ч. 1,2 ст. 296, ч. 2 ст. 235, ст. 348, ч. 1,2,3, ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 1, 12 ч. 2, ст. 115.

Це статті, зокрема, за навмисне убивство двох і більше осіб, завдані у змові, легкі, середні і тяжкі тілесні ушкодження. Підозру за якою статтею можуть оголосити Бубенчику – в документі ДБР не уточнено.

Адвокатка Бубенчика – Олена Кречетникова – у коментарі для LB.ua зазначила, що наразі їй невідомо, чи він отримав підозру або повістку.

“Оскільки зараз війна, не всі люди проживають за своєю адресою. Я не маю зараз зв’язку з Іваном і не знаю, де він. Не знаю, чи він отримував повістку. Мені повідомлення про процесуальні дії переслали учора через вотсап. Не знаю, як я мала встигнути прибути з Дніпра у Львів на 9 ранку. Це ненормально. Якщо виникли якісь питання, можна було повідомити заздалегідь, щоб ми підготувалися і приїхали”, – заявила вона.

Кречетникова припускає, що ця ситуація була створена штучно, аби вона не встигла приїхати на процесуальні дії, і захист Бубенчика передали безкоштовному адвокату.

Чому справу поновили саме зараз – адвокатка не знає. У 2018 році вона була призупинена. “Тоді справу зупинили через міжнародний розшук особи, яка також фігурувала у справі. З того часу нам не надавали будь-якої інформації. Бачу у повідомленні, що додалися ще статті Кримінального Кодексу”, – говорить Кречетникова.

У лютому 2016 року в інтерв'ю ЗМІ активіст Майдану Іван Бубенчик заявив, що стріляв у міліціонерів 20 лютого 2014 року в центрі Києва і вбив двох бійців спецпідрозділу "Беркут" – це відбулося в той час, коли силовики розстрілювали мітингарів.

Івана Бубенчика правоохоронці затримали у Львівській області навесні 2018 року. Прокуратура вручила йому підозру в убивстві двох правоохоронців на Майдані під час Революції Гідності. Однак згодом ГПУ змінила підозру на посягання на життя співробітника правоохоронного органу й незаконне поводження зі зброєю.

17 травня 2018 року суд відмовився обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Бубенчику і передав його на поруки депутатів Верховної Ради Андрія Денисенка й Олега Петренка (обидва – позафракційні). Бубенчик перебував під особистим зобов'язанням.

У 2018 році Генеральна прокуратура зупинила розслідування кримінального провадження стосовно Івана Бубенчика. Обвинувальний акт стосовно нього в суд не передавали, так само як і клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону "про амністію євромайданівців".