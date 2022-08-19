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ЗСУ за добу знищили 400 російських окупантів та 10 танків

Загальні втрати ворога – близько 44 700 осіб.

ЗСУ за добу знищили 400 російських окупантів та 10 танків

Російські окупанти втратили в Україні 44 700 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 44700 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків – 1899 (+10);
  • бойових броньованих машин – 4195 (+16);
  • артилерійських систем – 1016 (+6);
  • РСЗВ – 266 (+1);
  • засобів ППО – 141 (+5);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів – 197 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2);
  • крилатих ракет – 190 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69);
  • спеціальної техніки – 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським загарбникам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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