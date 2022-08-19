ЗСУ за добу знищили 400 російських окупантів та 10 танків

Загальні втрати ворога – близько 44 700 осіб.

LB.ua в Google News

Російські окупанти втратили в Україні 44 700 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 44700 (+400) осіб ліквідовано;

танків – 1899 (+10);

бойових броньованих машин – 4195 (+16);

артилерійських систем – 1016 (+6);

РСЗВ – 266 (+1);

засобів ППО – 141 (+5);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 197 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2);

крилатих ракет – 190 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69);

спеціальної техніки – 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським загарбникам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.