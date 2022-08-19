Окупанти завдали удару по Краматорську: пошкоджено коледж і академію

Російська армія 19 серпня завдала чергового удару по Краматорську. Під вогонь потрапили освітні заклади.

Про це в фейсбук повідомив мер Олександр Гончаренко.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", – заявив він.

Гончаренко оприлюднив фото пошкоджених будівель: Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.

Фото: Олександр Гончаренко в фейсбук

Це не єдині освітні заклади, по яких росіяни вдарили цього ранку. Близько четвертої години вони обстріляли Чорноморський університет імені Петра Могили в Миколаєві. Це вже другий раз, коли вогонь вівся по цьому вишу.