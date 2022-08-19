Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Росіяни обстріляли ще один гуртожиток у Харкові: є поранені й загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ще один гуртожиток у Харкові: є поранені й загиблі (оновлено)
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
У шести областях України оголосили штормове попередження
У шести областях України оголосили штормове попередження
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти завдали удару по Краматорську: пошкоджено коледж і академію

За попередніми даними, без жертв. 

Окупанти завдали удару по Краматорську: пошкоджено коледж і академію
Краматорськ
Фото: Олександр Гончаренко facebook

Російська армія 19 серпня завдала чергового удару по Краматорську. Під вогонь потрапили освітні заклади.

Про це в фейсбук повідомив мер Олександр Гончаренко. 

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", – заявив він.

Гончаренко оприлюднив фото пошкоджених будівель: Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії. 

Фото: Олександр Гончаренко в фейсбук

Це не єдині освітні заклади, по яких росіяни вдарили цього ранку. Близько четвертої години вони обстріляли Чорноморський університет імені Петра Могили в Миколаєві. Це вже другий раз, коли вогонь вівся по цьому вишу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також