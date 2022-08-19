Терехов повідомив про ранковий обстріл Харкова

Зранку 19 серпня російська армія обстріляла три райони Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти вгатили по житловому будинку, попередньо без постраждалих.

“Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа”, – додав Терехов.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російська армія обстріляла гуртожиток у Слобідському районі Харкова, загинуло 3 людей, постраждало 18.

Окрім цих обстрілів, росіяни били вночі по Салтівці. Загинули семеро людей, ще 17 мирних мешканців зазнали поранень. Тут також били по гуртожитку – в ньому проживали люди з вадами слуху. Вони не чули сирени.